С первых дней зародилось какое-то особенное чувство в классе. Вечером 1 сентября в нашем первом классе уже было общее видео, где в музыкальном сопровождении пела наша ученица! Как- то сразу все поняли, что мы все вместе это что- то большее чем класс. В год у нас было больше 20 внеклассных мероприятий. Родились свои традиции, свой девиз класса. Темп был сумасшедший!

Математический класс, шумная внеклассная деятельность и всегда наша учительница рядом. И берег реки мы убирали и на ферму в Садчиковку ездили, праздники урожая, дорбу открывали и детям и учителям на праздник «День учителя», после пожара в лесу помогали животным- акция «Лапа помощи», несколько раз учувствовали в программе «Разбудильник». Всего и не перечислить. У нас даже группа сохранилась с учителем 4″А» , где мы поздравляем деток с днем рождения и праздниками. Как было хорошо! Всем желаю такие школьные годы.

Вот и в этот раз увидев новый формат поздравления МЫ КОНЕЧНО НЕ МОГЛИ УПУСТИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗДРАВИТЬ НАШЕГО ДОРОГОГО ЧЕЛОВЕКА.

Но тоже в новом формате.

Поздравление от родителей учеников)

Каждый родитель написал по короткой фразе, потом всё мы собрали в один текст. Вот что получилось.

Татьяна Николаевна, с Ваших уроков для наших детей началась важнейшая дорога — путь в мир знаний. Первый учитель- как вторая мама.

Вы взяли маленьких наших дочек и сыновей к себе под теплое крыло,учили, оберегали.

Вы терпеливо открывали перед ними двери школы, учили читать, писать и считать, вдохновляли мечтать и верить в себя.

Татьяна Николаевна, спасибо, что видели в наших детях больше, чем они могли представить. Вы всегда поддерживали наши самые смелые идеи, где мы только с вами не были. Вы — педагог от Бога, сплотили весь класс. Спасибо за внимание, терпение и упорство, которые дали детям уверенность в школе. Вы научили их учиться, всегда находили нужные слова, и ваш труд бесценен. Спасибо за вашу поддержку, терпение, заботу и доброту, которые помогли детям верить в себя и с радостью ходить в школу. Для нас, родителей, было очень важно видеть, что рядом с ребёнком внимательный и сердечный наставник.

Первый учитель — это особенный человек в жизни каждого, и нашим детям очень повезло ,что этим человеком были именно вы!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благодарных учеников!

ВАШ НАВСЕГДА 4″А» 2020- 2024. Родители выпускников школы — лицей 1 . Учитель младших классов

