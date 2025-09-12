 Ya Metrika Fast
USD 538.89 EUR 629.53 RUB 6.34

«Письмо учителю» — Зимовец Татьяна Николаевна

— Сегодня, 16:15
Изображение для новости: «Письмо учителю» — Зимовец Татьяна Николаевна

pixabay.com

Когда я впервые переступил порог школы, моим первым учителем оказалась Зимовец Татьяна Николаевна. За четыре года учёбы я успел сильно привязаться к новому классу и учителю. Когда настало время перехода в 5-й класс, Татьяна Николаевна долго готовила нас к поступлению в лицейский класс. Но я не прошёл в «А» класс и перешёл в другую школу. Теперь, учась в нынешней школе, я понял, что база, которую дала мне Татьяна Николаевна, оказалась сильнее по сравнению с базой моих одноклассников.

Я безумно благодарен моей бывшей учительнице за все школьные моменты! Сейчас она преподает лицее номер 1.

Автор Әбілқайыр Абылай Асқар ұлы

Читайте опубликованные письма ЗДЕСЬ и  в наших соцсетях Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм.  Делитесь постами, и больше людей увидят эти письма.

Прием материалов ДО 1 октября! Присланные письма после рассматриваться не будут.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.