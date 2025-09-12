Когда я впервые переступил порог школы, моим первым учителем оказалась Зимовец Татьяна Николаевна. За четыре года учёбы я успел сильно привязаться к новому классу и учителю. Когда настало время перехода в 5-й класс, Татьяна Николаевна долго готовила нас к поступлению в лицейский класс. Но я не прошёл в «А» класс и перешёл в другую школу. Теперь, учась в нынешней школе, я понял, что база, которую дала мне Татьяна Николаевна, оказалась сильнее по сравнению с базой моих одноклассников.

Я безумно благодарен моей бывшей учительнице за все школьные моменты! Сейчас она преподает лицее номер 1.

Автор Әбілқайыр Абылай Асқар ұлы

