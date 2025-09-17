Уважаемая Лязат Мадиевна! От имени родителей и учеников 10 А класса КГУ ОШ №21 хотим выразить Вам нашу искреннюю благодарность и признательность за Вашу высокопрофессиональную работу, терпение и заботу, которые Вы вкладываете в каждого ученика.

Благодаря Вашему подходу к обучению, Вы сумели создать атмосферу взаимного уважения и доверия, что является залогом успешного обучения и гармоничного развития.

Вы смогли создать класс, в котором царит атмосфера дружбы, взаимопомощи и понимания. Вы — не просто учитель, Вы — настоящий наставник, который умеет не только научить, но и вдохновить на достижения, на поиски собственного пути в жизни. Мы уверены, что ваши усилия принесут плоды в будущем, и наши дети будут благодарны Вам за те уроки, которые Вы им преподали.

Особую благодарность хочется выразить за Вашу поддержку в сложные моменты, за внимание к каждому ученику и умение находить решение в любых ситуациях. Мы видим, как Вы вкладываете душу в свою работу, и благодарны за это.

От всей души желаем Вам здоровья, счастья и дальнейших успехов в педагогической деятельности. Пусть каждый день приносит радость от общения с детьми, а Ваш труд будет оценен по достоинству.

С уважением и благодарностью,

Родители и ученики 10 А класса КГУ ОШ №21

ФИО автора: Игизбаева Асемгуль Кашарбековна

КГУ ОШ №21

Прием ДО 1 октября! Присланные материалы после рассматриваться не будут. Присланные ДО 1 октября опубликуем!

