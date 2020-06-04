Пить из костанайских родников опасно — департамент экологии

Специалисты департамента экологии проверили качество воды в костанайских родниках. Оказалось, что ни один родник не пригоден для питья. Тем не менее, люди продолжают набирать оттуда воду. Эксперты призывают костанайцев этого не делать. Последние данные показали превышение опасных металлов и загрязнителей в три раза. Но кроме этого, в воде есть и различные отходы, передает alau.kz

В течение года специалисты регулярно проверяют качество воды в области. В особенности их интересуют местные — костанайские родники. Как показала практика, за последние 10 лет особых изменений нет. В воде все также превышают норму показатели опасных металлов и загрязнителей. Но, не так давно специалисты провели полное обследование родников города.

«Поступила жалоба в штаб адалдык аланы по качеству воды родников именно. И мы узнали вот, проводя мониторинг, что ни один родник не соответствует по качеству питьевой воды у нас», — рассказала руководитель проектного офиса «Костанай-адалдык аланы» Анжела Альжанова.

Специалисты не раз заявляли, что вода в родниках не пригодна для питья. Но, несмотря на это, люди все также продолжают набирать целые бутыли грязной воды. Это вызывает особую тревогу у экспертов.

«Там согласно наших анализов преобладание тяжелых металлов и аммонийной группы. Для простого народа если говорить там хозотходы, то есть воздействие именно города на вот эти воды они есть», — пояснил и.о.руководителя департамента экологии Костанайской области Талгат Сабиев.

Даже если эту воду пропустить через фильтр или прокипятить, пить ее нельзя. Опасные для организма вещества все равно останутся. Все это вредно для организма. При чем последствия человек заметит не сразу, и может даже не понять, что это связано с водой.

«На кишечник, на сердце в зависимости от того какой компонент будет превышать, потому что в основном это тяжелые металлы, нитраты, фосфаты. К тому же необходимо отметить, что по данным результатов санитарно эпидемиологической службы есть превышение по полиморфным бактериям. То есть это показывает, то что в воде содержатся фекалии», — объяснила руководитель отдела департамента экологии Костанайской области Айгуль Абильтаева.

Обычно все эти компоненты превышают норму в два раза. Но есть и сезонные скачки. Весной и летом показатели допустимой концентрации фосфатов, тяжелых металлов и других веществ увеличиваются в три раза. К примеру, если аммонийная группа в норме не должна превышать 45 миллиграмм на литр, то летом ее показатель равен 145. А это, как отметили эксперты, говорит о полном несоответствии качеству воды для употребления.

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