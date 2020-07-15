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Пить теплое молоко с маслом рекомендовали врачи больным с легкой формой КВИ

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Алматинские врачи порекомендовали больным с легкой формой КВИ пить морсы и теплое молоко с маслом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Алматы ТВ.

При легкой форме коронавируса важно употреблять жидкость с высоким содержанием аскорбиновой кислоты — такими рекомендациями поделилась врач-инфекционист Шолпан Ауелбекова.

По мнению специалиста, необходимо пить больше воды и полоскать ротоглотку через каждые два часа.

Народная медицина для лечения в домашних условиях также может смягчить симптомы инфекции, считает медик.

«Это компоты, морсы из свежих ягод, которые сейчас в большом количестве у нас есть. Теплое питье предполагает еще теплое молоко, с использованием даже сливочного масла или животных жиров, к примеру, курдючный жир. Для того чтобы смягчить сухость и першение в горле», — говорит врач-инфекционист городской поликлиники № 4 Шолпан Ауелбекова.

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