Питание подорожало в детсадах Костаная

С 3 января этого года в детских садах нашего города поднялась оплата за питание. В соответствии с постановлением акимата области цена выросла в общем на 500 тенге в месяц.

Подорожание небольшое, отмечают специалисты, примерно на 2%. В прошлом году изменения были и серьезней. Тогда питание для детсадовцев выросло сразу на 2 тыс. тенге в месяц.

«В прошлом году для детей до трех лет было 17690 тенге, а для детей старше трех лет-20880 тенге. А в этом году все организации выросли на 500 тенге. Тогда для детей до трех лет это составит 18190 тенге, а для детей старше трех лет-21380 тенге», — говорит заведующая ясли-садом №13 отдела образования акимата Костаная Айнур Оспанова.

В настоящее время в городе работает 26 государственных и 46 частных детских садов. Цены выросли и у тех, и других. Основная причина — рост цен на продукты питания, которые по некоторым позициям серьезно подскочили в цене. Как отмечают представители ясли-сада №13 Костаная, у них родители уже предупреждены о повышении цен. Здесь малыши едят 5 раз в день. На кухне стараются, чтобы пища была здоровая и сытная. На завтрак подается чаще всего каша, сыр и масло, а на обед — супы и мясное второе. Цены на это питание рассчитываются исходя из посещения ребенка садика.

«21 380 тенге -это цена на детей старше трех лет. Эти деньги будут распределены на дни посещения ребенком детского сада. То есть, если с учетом пятидневной рабочей недели, 20 рабочих, или же 21 рабочий день, и выходных дней — примерно 6 дней, у нас выходит, стоит питание в день примерно 1200 — 1300 тенге в день», — отметила Айнур Оспанова.

При этом, как отмечают специалисты отдела образования, отдельные категории дошкольников , то есть дети-инвалиды и сироты, получатели адресной социальной помощи, дети из многодетных семей получают бесплатное питание за счет бюджетных средств. В Костанае это сейчас 1628 малышей. Если же у родителей возникают вопросы по льготному и бесплатному питанию, то в отделе образования города рекомендуют обращаться для решения их напрямую к ним.

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