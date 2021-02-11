Питание в школах Костаная подорожает

С сегодняшнего дня возобновили работу школьные столовые. 11 и 12 февраля откроются буфеты, а со следующей недели учеников обеспечат горячим питанием. Ждет родителей и повышение цены. Уже с 1 апреля стоимость горячего питания вырастет до трехсот — трехсот пятидесяти тенге, в зависимости от возраста учащегося, передает alau.kz

С момента возвращения учащихся в стены школ, вопрос с горячим питанием и работой школьных буфетов стоял достаточно остро. Введенные ограничения не позволяли возобновить работу школьным столовым. Несколько дней назад главный санитарный врач области вынес постановление, согласно которому работа возобновится. Уже с сегодняшнего дня школьники смогут приобрести выпечку и напитки, а с пятнадцатого февраля — полноценный горячий обед. Однако, родителям с 1-го апреля придется потратить на это больше средств, цена на питание вырастет. Оплачивать обеды детей из социально-уязвимых семей — продолжит государство.

«У нас сейчас начинают проводить конкурс по выбору поставщика услуги питания в школах и в связи с тем, что несколько лет не поднимали стоимость питания, держали на одном уровне, но сейчас вы знаете цены на продукты очень выросли и соответственно есть определенный процент инфляции», — рассказала корреспонденту руководитель отдела по вопросам питания Татьяна Степанова.

Цена горячего обеда была от двухсот двадцати двух тенге — до двухсот пятидесяти семи — для детей из социально-уязвимых категорий. Для всех остальных — двести шестьдесят тенге. Точную стоимость после повышения уже определили. Сейчас ее согласовывают с попечительскими советами, администрациями школ и самими поставщиками.

«Сумма будет варьироваться от трехсот до трехсот пятидесяти тенге в зависимости от возраста детей, которые питаются. В частности такая стоимость питания она же у нас полагается для детей из соцально-уязвимых слоев населения, семей. И такую же стоимость мы рекомендуем для всех остальных детей, которые питаются за родительскую плату», — сообщила Татьяна Степанова.

Организацией питания в школах города занимаются 10 поставщиков. Именно они и возобновили работу с сегодняшнего дня, так как срок заключенного договора с ними не истек. После введения в стране карантина они приостановили свою деятельность. Школьные столовые будут работать с учетом указанных санитарным врачом требований. А это и особая расстановка столов, и соблюдение социальной дистанции. Дежурные классы пересекаться в столовой не будут. Для этого создан график ее посещения детьми. Контроль за соблюдением всех требований возложен на школьную администрацию и дежурных учителей.

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