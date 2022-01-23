Питание в школьных столовых Костаная станет дороже

Родителям костанайских школьников придется платить за горячий обед на шестьдесят тенге больше. В городском отделе образования отмечают, что связано это с ростом цен на продукты.

Сейчас стоимость горячего питания в школьных столовых — 320 тенге. Такая сумма была установлена в апреле прошлого года. Но в декабре в городском отделе образования заявляли, что цену поднимут. Это происходит ежегодно перед проведением конкурса среди поставщиков. Тогда точную цифру не называли, сегодня стоимость уже известна.

«С 1 апреля, то есть с начала 4 четверти стоимость питания составит 380 тенге, повысим на 60 тенге. Прежде всего это связано с тем, что повысились цены на продукты питания. Какие у нас продукты используются чаще всего в приготовлении блюд для деток, это яйца, мука, макароны, гречка, рис, овощи, картофель,капуста»,- рассказывает руководитель сектора отдела образования Татьяна Степанова.

380 тенге — такая сумма станет фиксированной для всех школ города только с апреля. Татьяна Степанова отмечает, что меню в столовых разнообразное. Обязательно есть фрукты и овощи. А четверг во многих школьных столовых — рыбный день.

«Это каши молочные, ну обычно по понедельникам, это горячие блюда и первые и вторые и супы, и плов и гуляш с гарниром и рыбные блюда. Ну естественно, это выпечка, это чай, сок,компот, кисель. То есть, то что по санитарным правилам предполагается ребенку. Естественно, никто не будет лепить пельмени, делать манты для детей. Есть у нас котлеты, тефтели. Еда сбалансированная»,- говорит Татьяна Степанова.

В отделе образования говорят, что от родителей бывает немало нареканий в адрес школьных столовых касательно еды. Но, тут у представителей родительского комитета есть возможность в составе комиссии посетить столовую. Увидеть, и попробовать еду, а также внести свои предложения поставщику. А какие предпочтения у самих школьников, мы узнали в столовой школы № 2.

«Мне нравится здесь плов и манная каша, а вообще здесь мне чуть- чуть не нравится картошка с котлеткой», говорит один из учеников школы.

«Я люблю рис с мясом, а не люблю рыбные котлетки». «Да нравится плов, борщ, картошку. Да мне все нравится».

Если школьнику не нравится горячее питание, то он может купить себе что-то в буфете. Сегодня они предусмотрены во всех школах.

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