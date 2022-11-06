«Пьяная била детей»: Пассажирка поезда пожаловалась на соседку по купе

Автор ролика написала, что женщина ехала в купе с 13-летней дочерью и двумя малышами.

Пассажирка в поезде Караганда — Петропавловск сняла на видео пьяную соседку по купе, которая била дочь и ругала двоих маленьких детей. Свидетельница жестокого обращения с детьми опубликовала ролик в TikTok, которым заинтересовались полицейские и приняли меры, передает Tengrinews.kz.

Автор ролика написала, что женщина ехала в купе с 13-летней дочерью и двумя малышами. Старшая и попала под горячую руку нетрезвой матери. Она плакала и просила людей снять мать с поезда.

На видео, которое выложили в Сеть слышно, как женщина ругается с проводником, который просит не бить ребенка. Когда очевидцы пытаются защитить подростка, женщина нецензурно выражается и заявляет, что она мать, несет ответственность и вообще, «дочь давно хочет замуж».

Ролик вызвал негодование у пользователей соцсети, а после им заинтересовались и стражи порядка.

«По данному факту установлена 36-летняя пассажирка поезда сообщением Караганда — Самара. В отношении нее сотрудниками Линейного управления полиции на станции Астана составлены сразу три административных протокола по части 3 статьи 440 КоАП «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения«, части 1 статьи 434 КоАП «Мелкое хулиганство» и части 1 статьи 127 КоАП «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего«. Материалы направлены в Специализированный межрайонный административный суд Астаны для принятия процессуального решения», — сообщили в транспортной полиции.

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