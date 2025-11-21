USD 518.19 EUR 597.32 RUB 6.43

Пьяная езда и поддельные номера: житель Костанайской области получил срок

— Сегодня, 09:21
суд

pixabay.com

Карабалыкский районный суд вынес приговор по делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Установлено, что 7 ноября местный житель, уже лишённый права управления, сел за руль в нетрезвом виде. Кроме того, на машине были установлены подложные госномера.

Гособвинение настаивало на назначении 1 года лишения свободы. С учётом полного признания вины и раскаяния суд определил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии. Дополнительно подсудимый пожизненно лишён права управления транспортными средствами.



