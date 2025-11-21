Карабалыкский районный суд вынес приговор по делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.
Установлено, что 7 ноября местный житель, уже лишённый права управления, сел за руль в нетрезвом виде. Кроме того, на машине были установлены подложные госномера.
Гособвинение настаивало на назначении 1 года лишения свободы. С учётом полного признания вины и раскаяния суд определил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии. Дополнительно подсудимый пожизненно лишён права управления транспортными средствами.
