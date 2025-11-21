Карабалыкский районный суд вынес приговор по делу о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Установлено, что 7 ноября местный житель, уже лишённый права управления, сел за руль в нетрезвом виде. Кроме того, на машине были установлены подложные госномера.

Гособвинение настаивало на назначении 1 года лишения свободы. С учётом полного признания вины и раскаяния суд определил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии. Дополнительно подсудимый пожизненно лишён права управления транспортными средствами.

Полиция усилила контроль за ночными заведениями в Костанайской области Правоохранительные органы Костанайской области продолжают пристально мониторить ситуацию в ночных клубах, барах и кафе, реализуя...

Детская облбольница Костаная расширила коечный фонд: занято 80% В Костанайской областной детской больнице увеличили количество мест для стационарных пациентов на фоне сезонного роста...

Присяжные вынесли приговор жительнице Костанайской области за убийство супруга В уголовном суде Костанайской области с участием присяжных заседателей рассмотрено дело рудничанки Лаймы Лесновой. Суд...