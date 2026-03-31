Пьяная компания напала на полицейского, сопровождавшего детей в Костанае

Инцидент произошёл в микрорайоне «Береке», когда полицейский находился вне службы и сопровождал своих малолетних детей. Он сделал замечание гражданам за грубое нарушение общественного порядка.

В ответ нарушители проявили агрессию и применили к нему физическую силу. Все участники конфликта были оперативно установлены и задержаны на месте происшествия.

По факту нападения на представителя власти возбуждено уголовное дело.

В правоохранительных органах подчеркнули, что посягательство на сотрудника полиции является серьёзным нарушением закона.

«Такие действия будут пресекаться жёстко и без компромиссов. Каждый виновный понесёт ответственность в полном объёме», — отметили в ведомстве.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

