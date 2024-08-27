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Пьяная женщина попала под колеса автомобиля в Костанайской области

Фотография для новости Пьяная женщина попала под колеса автомобиля в Костанайской области

фото pixabay.com

26 августа около 20:30 в Рудном по улице Восточная произошел наезд на пешехода.

Водитель автомашины марки Lada Vesta, сбил женщину, которая двигалась по проезжей части, направляясь вниз к улице Парковая, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Согласно медицинского освидетельствования, у пешехода установлено алкогольное опьянение.

В результате наезда, она получила перелом тазобедренного сустава. Находится в больнице.

По данному факту полицией назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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