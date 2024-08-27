Пьяная женщина попала под колеса автомобиля в Костанайской области

фото pixabay.com
26 августа около 20:30 в Рудном по улице Восточная произошел наезд на пешехода.
Водитель автомашины марки Lada Vesta, сбил женщину, которая двигалась по проезжей части, направляясь вниз к улице Парковая, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Согласно медицинского освидетельствования, у пешехода установлено алкогольное опьянение.
В результате наезда, она получила перелом тазобедренного сустава. Находится в больнице.
По данному факту полицией назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.