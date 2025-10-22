В Мендыкаринском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, вновь севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на ранее вынесенный запрет на управление транспортом.
Суд установил, что в августе 2025 года мужчина, лишённый водительских прав, управлял скутером марки RACER без регистрационного номера на территории села Степановка. Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Во время судебного заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы с пожизненным запретом на управление транспортными средствами .
Учитывая наличие у подсудимого малолетних детей, признание вины и раскаяние, суд назначил 1 год лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортом.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Единовременные выплаты ко Дню Республики получат казахстанцы получат: кто и сколько
Ремонтировал телефоны - крал деньги: рудничанин обманул клиентов на миллион тенге
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.