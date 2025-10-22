USD 538.56 EUR 625.65 RUB 6.62

Пьяное вождение обернулось тюрьмой: мужчина получил срок и пожизненный запрет на управление транспортом

— Сегодня, 13:32
водитель

pixabay.com

В Мендыкаринском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, вновь севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на ранее вынесенный запрет на управление транспортом.

Суд установил, что в августе 2025 года мужчина, лишённый водительских прав, управлял скутером марки RACER без регистрационного номера на территории села Степановка. Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время судебного заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы с пожизненным запретом на управление транспортными средствами .

Учитывая наличие у подсудимого малолетних детей, признание вины и раскаяние, суд назначил 1 год лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортом.

Приговор пока не вступил в законную силу.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.