35-летний водитель автомобиля Lada Granta совершил столкновение с ограждением. При этом он сам записал печальные последствия ДТП и выложил в TikTok. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские обнаружили у водителя резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало наличие средней степени алкогольного опьянения.

Водителя поместили в медицинский вытрезвитель, а его автомобиль на специализированную стоянку.

За грубое нарушение правил дорожного движения ему грозит административный арест сроком до 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет. Более того, он будет восстанавливать причиненный ущерб.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области отметили, что данный случай стал 60-м зафиксированным фактом задержания пьяного водителя с начала текущего года.

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