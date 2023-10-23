Пьяного дальнобойщика задержали на трассе в Костанайской области

В выходные дни полиция Костанайской области уделила повышенное внимание безопасности дорожного движения в регионе. Были усилены патрули, в том числе и загородных трассах. Об этом сообщает пресс-служба ДП.

За это время выявлено 550 нарушений ПДД, из которых 4 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

К примеру, сотрудниками Камыстинского отдела полиции задержан водитель-дальнобойщик, гражданин Узбекистана, который управлял грузовым автотранспортом со средней степенью алкогольного опьянения.

В отношении водителя было возбуждено административное производство. Решением суда он лишен права управления автомобилем на 7 лет и арестован на 15 суток. Автомобиль водворен на специализированную стоянку.

В ДП Костанайской области акцентировали внимание на соблюдение участниками дорожного движения мер безопасности.

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