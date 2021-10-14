Пьяного несовершеннолетнего водителя задержали в Костанайской области

Свыше трех тысяч нарушений выявлено за две недели проведения операции «Безопасная дорога» в Костанайской области. Задержано 77 водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

11 октября в Рудном 17-летний водитель на улице Сандригайло управлял автомобилем «Фольксваген» в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлен протокол по статье 608. Дело будет направлено в суд. Накажут и отца несовершеннолетнего нарушителя, которому принадлежала машина, и который, по мнению полиции, допустил управление автомобилем лицом не имеющим на это прав.

«За период «Безопасной дороги» положительно у нас идет, ДТП с летальными исходами у нас не зарегистрировано, есть ДТП с пострадавшими. Было за неделю у нас около семи ДТП. Водитель 1988-ого года рождения, управляя Рено, по улице Бородина двигался в сторону КСК, на пересечении с улицей Победы проехал на запрещающий сигнал светофора, и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ, под управлением водителя 1989 года рождения. В результате ДТП один человек пострадал», — сообщил старший инспектор управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Айнура Джумагулова.

Вместо оплаты за услуги такси пассажир нанес телесные повреждения водителю, после чего скрылся.