Пьяного проводника сняли с поезда «Алматы-Костанай»

Одного из проводников пассажирского поезда «Алматы-Костанай» отстранили от работы за распитие алкогольных напитков, передает nur.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Ночью 27 января сотрудники батальона по сопровождению пассажирских поездов выявили правонарушение в работе одного из проводников пассажирского поезда. 28-летний молодой человек находился на рабочем месте, но был в состоянии алкогольного опьянения.

Исходя из этого, начальник поезда составил соответствующий акт, и проводник был снят с поезда на станции Есиль, сообщает пресс-служба полиции. В отношении нарушителя был составлен протокол по ч. 3 ст. 440 КоАП РК «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения – совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания».

Материалы административного дела направили в районный суд города Атбасар Акмолинской области, где будут приниматься дальнейшие решения.

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