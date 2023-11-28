Пьяного водителя с подложными номерами задержали полицейские в Костанайской области

Водитель был задержан сотрудниками полиции, при патрулировании на одной из улиц поселка Карабалык.

26 ноября около 21 часов во время республиканской операции «Правопорядок», полицейские остановили машину марки «ВАЗ-2107». Поведение 40-летнего водителя показалось странным и от него исходил запах алкоголя.

При проверке документов, выяснилось, что он был лишен права управления автомобилем до 2027 года. Также он использовал подложные номера с казахстанским учетом. На самом деле, при сверке

Вин кода, полицейские установили, что машина стоит на учете в Российской Федерации.

Медицинское освидетельствование показало у водителя среднюю степень алкогольного опьянения. Машину, сотрудники полиции, водворили на специализированную стоянку.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, опьянения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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