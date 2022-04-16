Пьяный чиновник за рулем представился полиции сотрудником Антикора в Костанае

В Костанае совет по этике рассмотрел дело заместителя руководителя Управления энергетики, севшего в нетрезвом состоянии за руль и представившегося сотрудником Антикоррупционной службы, передает Tengrinews.kz.

Как стало известно на заседании совета по этике, сотрудники полиции во время рейда остановили автомобиль, за рулем которого был заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Чингиз Кенжалы. Нетрезвый госслужащий представился стражам порядка сотрудником Антикоррупционной службы. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в опьянении легкой степени.

Административное дело направлено в суд для рассмотрения и принятия решения. Случай произошел в начале марта, в выходной день. Как выяснилось, к сверхурочным работам он тогда не привлекался, а с 14 марта и вовсе отсутствовал на рабочем месте. По какой причине, в управлении не знают.

«Сведений об отсутствии последнего на рабочем месте не имеют. В действиях заместителя руководителя управления Кенжалы явно усматриваются признаки нарушения законодательства о государственной службе и Этического кодекса, выразившиеся в нерациональном использовании служебного автотранспорта в нерабочее время — управлении авто в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил главный специалист департамента Агентства по делам государственной службы по Костанайской области Батырхан Успанов.

Совет по этике пришел к единогласному решению: уволить Чингиза Кенжалы. На заседании он не присутствовал, хотя его оповестили.

Карьеру Чингиз Кенжалы начал в 2009 году с должности продавца в магазине канцтоваров, затем работал в аппарате акима города по программе «Молодежная практика», прошел путь от главного специалиста отдела организационно-контрольной и кадровой работы до руководителя, занимал должность заместителя акима Федоровского района. В марте 2020 года стал заместителем руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.