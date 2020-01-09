Пьяный мужчина воровал породистых щенков в Костанае

7 января сотрудники полиции задержали вора, совершившего 2 кражи в течение нескольких часов, передает zakon.kz со ссылкой пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области.

В этот день в Бурабайский РОП поступило заявление от 58-летней жительницы города о пропаже 4-месячного щенка породы «Немецкая овчарка».

Полицейские выяснили, что 37-летний житель г.Костанай в состоянии алкогольного опьянения, пробрался к потерпевшей во двор и совершил кражу породистого животного, но скрываясь с места преступления, злоумышленник выпустил животное из рук.

Далее подозреваемый совершил кражу другого щенка, породы «Алабай», с 33-летним владельцем домашнего животного у преступника завязалась драка, когда хозяин догнал и разоблачил преступника.

В момент острого выяснения отношений между потерпевшим и подозреваемым на место происшествия прибыли стражи порядка.

Как признался злоумышленник, похищал он породистых щенков с целью продажи.

В настоящее время по факту кражи ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке».