Всего за время операции «Безопасная дорога», а началась она 19 апреля, в Костанайской области зарегистрировано 76 ДТП. В них, погибло три человека, и еще 90 получили травмы различной степени тяжести. И это не смотря на то, что полицией за три недели пресечено почти семь тысяч нарушений ПДД.

«Задержано 102 нетрезвых водителя, 37 водителей, ранее лишенных права управления. Пресечено 27 фактов выезда на полосу встречного движения, 15 фактов нелегальной перевозки пассажиров. + Также привлечено к ответственности 265 лиц не имеющих права управления транспортными средствами, в том числе 48 при управлении мопедами», — говорит старший инспектор управления МПС ДП Костанайской области Елена Магасумова.

Привлечены к ответственности и 52 человека, управлявших электросамокатами. Четверо за перевозку пассажиров, что запрещено, 46 за иные нарушения, например такие, как отсутствие шлема при езде по дороге. Один взрослый человек наказан за то, что позволил несовершеннолетнему управлять электросамокатом на проезжей части. И одного самокатчика, который пьяным встал за руль, наказали за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Оштрафованы и 12 нарушителей-велосипедистов.

Проводят полицейские работу и с пешеходами. С начала операции «Безопасная дорога» за нарушения правил дорожного движения привлечено к ответственности более 1000 из них. Оперативно-профилактическое мероприятие продлится до 19 мая.

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