Пьяный таксист перевозил пассажиров в Костанайской области

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В Костанайской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
На автодороге «Житикара-Чайковский» был выявлен факт управления в состоянии алкогольного опьянения 49-летним таксистом, у которого в салоне автомобиля ВАЗ 2101 находилось двое пассажиров.
В отношении водителя возбуждено административное производство.
За нетрезвое вождение ему грозит пятнадцать суток ареста и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.
На специальную стоянку в первый день ОПМ полицейские водворили 4 транспортных средства.
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