Пьяный таксист перевозил пассажиров в Костанайской области

В Костанайской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

На автодороге «Житикара-Чайковский» был выявлен факт управления в состоянии алкогольного опьянения 49-летним таксистом, у которого в салоне автомобиля ВАЗ 2101 находилось двое пассажиров.

В отношении водителя возбуждено административное производство.

За нетрезвое вождение ему грозит пятнадцать суток ареста и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

На специальную стоянку в первый день ОПМ полицейские водворили 4 транспортных средства.

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