В Костанае за одни сутки произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Первое ДТП случилось вечером 17 октября на улице Воинов-Интернационалистов, возле гимназии-эстетического колледжа №16. По информации полиции, водитель автомобиля «Volkswagen» 1970 года рождения, не убедившись в безопасности манёвра, столкнулся с автомобилем «ВАЗ», за рулём которого находился 29-летний костанаец.

В результате аварии пострадали два пассажира «ВАЗа» — девушка 2001 года рождения и ребёнок 2023 года рождения. Оба были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Через несколько часов ещё одно ДТП произошло в районе КСК. Виновник аварии сбил забор частного дома и наехал на пешехода — девочку 2019 года рождения, после чего скрылся с места происшествия. Очевидцы успели остановить водителя и вызвать полицию.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, мужчина 1968 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления автомобилем. Он арестован на 20 суток, также ему грозит крупный штраф и лишение права вождения.

В связи с ростом числа дорожно-транспортных происшествий в регионе полиция начала оперативно-профилактическое мероприятие «Пассажир — безопасность» . В ходе акции создаются мобильные группы из сотрудников полиции и представителей транспортного контроля, которые проверяют соблюдение законодательства в сфере пассажирских перевозок, выявляют нелегальных таксистов и пресекают грубые нарушения правил дорожного движения.

В ближайшие дни особое внимание уделят контролю скорости, нарушению правил обгона и проезда перекрёстков, а также фактам управления транспортом в состоянии опьянения.