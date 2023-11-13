Пьяный водитель стрелял по полицейским в Костанайской области

В ДП Костанайской области сообщили подробности происшествия.

12 ноября в Карабалыкском районе сотрудники полиции в 21:00 часов на автодороге сообщением Алматы — Екатеринбург, в районе поселка Приуральск, заметили автомашину «УАЗ», которая двигалась без габаритных огней. При этом поведение водителя показалось полицейским подозрительным.

На законное требование полицейских об остановке транспортного средства, водитель не реагировал и не справившись с рулевым управлением съехал в кювет. Уходя от преследования, он произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону стражей порядка. Бросив машину, водитель скрылся с места происшествия, и при этом прихватил оружие.

На территории района был объявлен план «Сирена», личный состав был поднят по тревоге.

В ходе розыскных мероприятий 35-летний житель района, в алкогольном опьянении, задержан с участием специального подразделения ДП Костанайской области, в квартире у своей знакомой.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, в рамках начатого досудебного расследования по статье 380-1 УК РК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Сотрудники полиции в ответ оружие не применяли, в происшествии никто не пострадал.

По делу изъяты охотничье двуствольное ружье, патроны и спиртные напитки. Оружие в настоящее время направлено на баллистическую экспертизу.

В тот же день правонарушитель был признан подозреваемым и водворен в ИВС Карабалыкского отдела полиции.

В полиции отметили, что задержанный ранее уже привлекался к административной ответственности за игнорирование законных требований полицейских об остановке транспортного средства.

В ведомстве напоминают жителям об административной и уголовной отвественности за факты неповиновения законным требованиям сотрудников полиции.

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