Пьяный водитель въехал в остановку в Аркалыке

26-летний водитель за рулем автомобиля марки «ВАЗ 2112» врезался в остановку общественного транспорта.

Сотрудники полиции доставили его в медицинское учреждение для освидетельствования. Мужчина находился в лёгкой степени алкогольного опьянения.

В настоящее время водитель водворен в комнату временного задержания. Составлен административный протокол по статье 608 КоАп РК. Санкция статьи предусматривает арест сроком на 20 суток и лишение права управления автомобилем, сроком на 7 лет.

В полиции отметили, что во время ДТП людей на остановке не было.

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