Пьяный житель Костанайской области ударил полицейского по лицу

Факт насилия в отношении полицейского зафиксирован в Житикаринском районе.

7 августа сотрудники отдела полиции города Житикара и Житикаринского района Алданыш Берденов и Абсагит Исмухамбетов заступили на охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности. Дежурство началось относительно спокойно. Как обычно полицейские выезжали и отрабатывали заявки, поступившие от граждан.

Около 03:20 часов от оперативного дежурного районного отдела полиции поступило сообщении о нарушении тишины в одном из микрорайонов города. Стражи порядка незамедлительно проследовали по указанному адресу. По приезду во двор дома микрорайона №4 полицейские заметили в беседке, находящейся возле дома, мужчин в количестве шести человек. При этом, на столе находились жестяные банки с пивом, закуска и сигареты. Прибывший ранее, автопатруль уже разговаривал с мужчинами, которые находились в беседке и нарушали тишину.

Полицейские попросили мужчин проследовать в служебный автомобиль марки «УАЗ». На что «нарушители тишины» отказывались выполнять законные требования сотрудников полиции, не желая присаживаться в салон автомашины. Но после того, как мужчины разместились в «УАЗе», сотрудник, севший рядом с боковой дверью, получил внезапный удар в область лица. Чтобы прекратить противоправные действия 43-летнего мужчины полицейскими был применен боевой прием борьбы «загиб руки за спину» и специальные средства «наручники».

По факту применения насилия в отношении инспектора службы взвода патрульной полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, начато досудебное расследование по статье 380 часть 1 УК РК. В отношении нарушителей тишины составлены административные протоколы по статье 437 часть 1 КоАП РК «Нарушение тишины». Кроме того, за нарушение карантинных мер, в отношении мужчин собран материал по статье 425 КоАП РК и направлен в УККБТУ для принятия решения.

По результатам медицинского освидетельствования, 43-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Санкция уголовной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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