Сколько банков Казахстана не вернули средства, которые государство выделило им в качестве помощи, сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, сообщает informburo.kz

«Сейчас у нас, насколько я помню, на балансах банков 1,4 трлн государственной помощи. Она выделялась по разным направлениям в разное время. Там была программа Национального банка через Казахстанский фонд устойчивости, это одна из наших «дочек». Также были выпущены облигации, купленные «Байтереком» и «Самрук-Казына». Всё это зафиксировано в соответствующих соглашениях между банками и другими организациями», – сказал Сулейменов на брифинге в Нацбанке.

Банки, как он отметил, усилили свои балансы, стали получать существенную прибыль.

«Логически, наверное, государственная помощь, которая была выдана, должна постепенно возвращаться. А там сроки (возвращения. – Авт.) были такие, аж до 40-х годов. Поэтому эта ситуация, наверное, неправильная. Необходимо её менять. И со стороны и нас, и АРФРР будут предприниматься меры. Назовём их мерами побуждения банков к возврату этой государственной помощи. Пять банков имеют на балансе государственную помощью общим размером где-то 1,4 трлн тенге. Преимущественно это деньги Национального банка», – добавил Сулейменов.

Работа очень «чувствительная», уточнил глава финансового института. О её результатах доложат позже.

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что многие банки не вернули «принадлежащие государству средства», выделенные им в качестве помощи.

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