Пять дней ищут студента в Костанае

В Костанае ведутся поиски пропавшего подростка. Пропал Орел Владимир Витальевич 2008 года рождения.

По информации волонтёров поисково-спасательного отряда «ДОС», юноша пропал 17 марта 2026 года. В этот день он ушёл из общежития Индустриального колледжа и до настоящего времени его местонахождение остаётся неизвестным.

Приметы: рост около 182 см, короткие тёмно-русые волосы.

Был одет: чёрная куртка, чёрная вязаная шапка, тёмно-синие спортивные трико, коричневые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении подростка, просят незамедлительно сообщить по телефонам:

📞 +7 707 252 15 00

📞 +7 705 300 15 00

📞 102

Поисковые мероприятия продолжаются.

