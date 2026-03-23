Пять дней ищут студента в Костанае

В Костанае ведутся поиски пропавшего подростка. Пропал Орел Владимир Витальевич 2008 года рождения.
По информации волонтёров поисково-спасательного отряда «ДОС», юноша пропал 17 марта 2026 года. В этот день он ушёл из общежития Индустриального колледжа и до настоящего времени его местонахождение остаётся неизвестным.
Приметы: рост около 182 см, короткие тёмно-русые волосы.
Был одет: чёрная куртка, чёрная вязаная шапка, тёмно-синие спортивные трико, коричневые кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении подростка, просят незамедлительно сообщить по телефонам:
📞 +7 707 252 15 00
📞 +7 705 300 15 00
📞 102
Поисковые мероприятия продолжаются.
Лучшие школьники страны собрались в Костанае: стартовала олимпиада по математике и информатике
Наурыз объединяет: мировые лидеры направили поздравления Токаеву
