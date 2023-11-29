Пять лет в колонии-поселении получил пьяный водитель, по вине которого погибли два человека в Костанайской области

В Костанайском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении С. по статье «За нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 16 июля 2023 года на пятом километре автодороги «Садчиковка-Рудный» водитель С., управляя автомобилем марки «Lada Granta», будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной марки «Renault G330» под управлением Ш., движущейся во встречном направлении.

В результате ДТП два пассажира автомашины марки «Lada Granta» от полученных телесных повреждений скончались в реанимационном отделении больницы Рудного.

Подсудимый вину признал в полном объеме, заявленные исковые требования признал частично.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого С. чистосердечное признание вины и раскаяние в содеянном.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Судом С. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично.

Приговор не вступил в законную силу.

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