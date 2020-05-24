USD 414.46
EUR 451.35
RUB 5.77
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Пять новых случаев коронавируса выявили в Костанайской области

Пять новых случаев коронавируса выявили в Костанайской области

russian.rt.com

COVID-2019 в Казахстане

8322 - зарегистрированно

4214 - выздоровевших

35 - летальных случаев

120(+5) - в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 5 случаев заболевания COVID-19 (по состоянию на 23.05.2020 года)

В Денисовском районе коронавирусная инфекция выявлена у женщины 1994 года рождения, которая является близким по контакту с ранее зараженным пациентом.
В городе Житикара COVID-19 подтвержден у женщины 1965 года рождения, которая госпитализирована с диагнозом пневмония.
В городе Рудный госпитализированы двое мужчин 1982 и 1988 года рождения, которые вернулись из Российской Федерации. ПЦР анализ показал положительный результат на инфекцию COVID-19.
В этот же день диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 22-летнего рудничанина, демобилизованного из рядов вооруженных сил, прибывшего из г.Тараз.
Все больные госпитализированы в инфекционные стационары. Проводится лечение согласно утвержденного протокола. Круг контактных лиц определяется. Проводятся противоэпидемические мероприятия.
Всего по состоянию на 23.05.2020 года в области зарегистрировано 120 человек с инфекцией COVID-19, выписано с выздоровлением 56 человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Безработные не спешат занимать вакансии по Дорожной карте, полагая, что там низкие зарплаты
Следующая новость

«Горячую линию» для владельцев авто, ввезенных из Армении, открыли в Костанайской области