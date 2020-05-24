Пять новых случаев коронавируса выявили в Костанайской области

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COVID-2019 в Казахстане
8322 - зарегистрированно
4214 - выздоровевших
35 - летальных случаев
120(+5) - в Костанайской области
В Костанайской области зарегистрировано 5 случаев заболевания COVID-19 (по состоянию на 23.05.2020 года)
В Денисовском районе коронавирусная инфекция выявлена у женщины 1994 года рождения, которая является близким по контакту с ранее зараженным пациентом.
В городе Житикара COVID-19 подтвержден у женщины 1965 года рождения, которая госпитализирована с диагнозом пневмония.
В городе Рудный госпитализированы двое мужчин 1982 и 1988 года рождения, которые вернулись из Российской Федерации. ПЦР анализ показал положительный результат на инфекцию COVID-19.
В этот же день диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 22-летнего рудничанина, демобилизованного из рядов вооруженных сил, прибывшего из г.Тараз.
Все больные госпитализированы в инфекционные стационары. Проводится лечение согласно утвержденного протокола. Круг контактных лиц определяется. Проводятся противоэпидемические мероприятия.
Всего по состоянию на 23.05.2020 года в области зарегистрировано 120 человек с инфекцией COVID-19, выписано с выздоровлением 56 человек.