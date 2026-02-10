За минувшие выходные на территории Костанайская область зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмы получили пять человек. Кроме того, ежедневно фиксируются столкновения автомобилей, повлекшие материальный ущерб для их владельцев.

Так, вечером 8 февраля в Костанай на проспекте Абая произошло столкновение сразу трёх автомобилей.

Как отмечают сотрудники полиции, основной причиной дорожно-транспортных происшествий по-прежнему остаётся игнорирование требований правил дорожного движения со стороны водителей.

Олеся Бабич, старший инспектор по особым поручениям группы по надзору за дорожным движением УМПС ДП Костанайской области:

«Только за выходные дни пресечено 1189 нарушений правил дорожного движения. Из них 231 факт — превышение скоростного режима, семь фактов — управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Санкция по данной статье безальтернативная и влечёт лишение права управления сроком на семь лет».

В полиции уточнили, что лица, впервые задержанные за управление автомобилем в состоянии опьянения и не имеющие водительских прав, подвергаются административному аресту на 20 суток. При повторном нарушении срок ареста увеличивается до 30 суток. Кроме того, за выходные задержаны шесть человек за управление транспортным средством без водительского удостоверения.

По данным правоохранительных органов, на днях за аналогичное правонарушение был наказан житель район имени Беимбета Майлина. В суде он признал вину и раскаялся. С учётом этого, а также наличия постоянной работы, суд назначил штраф в размере 196 600 тенге.

Олеся Бабич также сообщила, что с начала года в области зарегистрировано 90 ДТП, в которых травмы получили 111 человек.

«Мы призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и не садиться за руль в состоянии опьянения, а пешеходов — быть внимательными при переходе проезжей части», — отметила она.

Кроме того, с начала года в дорожно-транспортных происшествиях на территории области погибли три человека. В полиции подчёркивают, что этот показатель ниже, чем за аналогичный период 2025 года. В целом уровень аварийности и травматизма в регионе остаётся ниже прошлогодних значений.

