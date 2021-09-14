Пять регионов. В Костанайскую область могут переселиться кандасы из Афганистана

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Пять регионов Казахстана могут принять 35 кандасов из Афганистана, где они могут получить единовременную помощь в размере 200 тысяч тенге и средства на аренду жилья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационную службу Aibat.
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35 кандасов пребывают на двухнедельном карантине в охраняемой гостинице, хотя, по данным СЭС, результаты ПЦР-тестов у всех прибывших были отрицательными.
«На одного члена семьи выделяется по 70 МРП (204 190 тенге в 2021 году. — Прим.), дальше до года — по 30 МРП на аренду жилья. То есть это Акмолинская область, ВКО, Костанайская, Павлодарская и СКО — пять областей, это регионы прибытия. Обо всем мы им разъяснили, законодательно показали. Конечно, в первую очередь будут учитываться их пожелания, где они хотят определиться», — сообщил заместитель руководителя Управления социального благосостояния Алматы Данияр Алкебайулы.
Как отмечается, остаться жить кандасы могут, где пожелают, но тогда они не смогут рассчитывать на помощь по квоте.
Как сообщили в акимате Алматы, вопросы обучения, трудоустройства и помощи в адаптации пока решаются.
9 сентября специальный борт ВВС Министерства обороны Казахстана прибыл из Кабула в аэропорт Алматы с 41 пассажиром, среди которых четыре гражданина Казахстана, один сотрудник ООН и 35 кандасов. В МИД Казахстана ранее отмечали, что организация эвакуационного рейса была осуществлена в координации с движением «Талибан» (запрещено в Казахстане).
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