Пять регионов. В Костанайскую область могут переселиться кандасы из Афганистана

Пять регионов Казахстана могут принять 35 кандасов из Афганистана, где они могут получить единовременную помощь в размере 200 тысяч тенге и средства на аренду жилья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на информационную службу Aibat.

35 кандасов пребывают на двухнедельном карантине в охраняемой гостинице, хотя, по данным СЭС, результаты ПЦР-тестов у всех прибывших были отрицательными.

Павлодарская, Костанайская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области могут принять этнических казахов и предоставить специальную квоту.

«На одного члена семьи выделяется по 70 МРП (204 190 тенге в 2021 году. — Прим.), дальше до года — по 30 МРП на аренду жилья. То есть это Акмолинская область, ВКО, Костанайская, Павлодарская и СКО — пять областей, это регионы прибытия. Обо всем мы им разъяснили, законодательно показали. Конечно, в первую очередь будут учитываться их пожелания, где они хотят определиться», — сообщил заместитель руководителя Управления социального благосостояния Алматы Данияр Алкебайулы.

Как отмечается, остаться жить кандасы могут, где пожелают, но тогда они не смогут рассчитывать на помощь по квоте.

Как сообщили в акимате Алматы, вопросы обучения, трудоустройства и помощи в адаптации пока решаются.

9 сентября специальный борт ВВС Министерства обороны Казахстана прибыл из Кабула в аэропорт Алматы с 41 пассажиром, среди которых четыре гражданина Казахстана, один сотрудник ООН и 35 кандасов. В МИД Казахстана ранее отмечали, что организация эвакуационного рейса была осуществлена в координации с движением «Талибан» (запрещено в Казахстане).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.