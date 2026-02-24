Инициаторами проекта выступили сотрудники департамента по правовой статистике и областной прокуратуры. Основанием стал анализ дорожной обстановки: более половины всех зарегистрированных в регионе ДТП произошли именно на улицах областного центра.
Определены пять самых опасных перекрёстков
По итогам анализа выделены пять аварийно-опасных участков:
проспект Назарбаева — улица Доненбаевой: 42 ДТП, из них 8 с пострадавшими;
проспект Абая — улица Хакимжановой: 31 ДТП, 6 с пострадавшими;
улицы Амангельды — Шаяхметова: 25 ДТП, 7 с пострадавшими, один человек погиб;
улицы Баймагамбетова — Валиханова: 21 ДТП, в 8 случаях травмы получили 10 человек;
проспект Аль-Фараби — улица Набережная: 13 ДТП, в трёх авариях пострадали четыре человека.
Как сообщил старший прокурор отдела формирования правовой информации Костанайского департамента Комитета по правовой статистике и специальным учётам Азамат Жаксыбаев , все обозначенные участки интегрированы в систему 2ГИС в виде графического предупреждения — на карте отображается восклицательный знак и надпись: «Внимание, впереди аварийно-опасный перекрёсток».
Данные будут обновляться ежеквартально
Согласно подписанному меморандуму, информация об опасных участках будет актуализироваться в навигационной системе ежеквартально.
В дальнейшем планируется внедрение функции голосового оповещения о приближении к аварийно-опасному перекрёстку.
Как отмечают в прокуратуре, пилотный проект намерены масштабировать на всю территорию Костанайской области.
