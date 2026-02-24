USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Пять самых аварийных перекрёстков Костаная появились в навигаторе

— Сегодня, 15:48
alau.kz

Инициаторами проекта выступили сотрудники департамента по правовой статистике и областной прокуратуры. Основанием стал анализ дорожной обстановки: более половины всех зарегистрированных в регионе ДТП произошли именно на улицах областного центра.

Определены пять самых опасных перекрёстков

По итогам анализа выделены пять аварийно-опасных участков:

  • проспект Назарбаева — улица Доненбаевой: 42 ДТП, из них 8 с пострадавшими;

  • проспект Абая — улица Хакимжановой: 31 ДТП, 6 с пострадавшими;

  • улицы Амангельды — Шаяхметова: 25 ДТП, 7 с пострадавшими, один человек погиб;

  • улицы Баймагамбетова — Валиханова: 21 ДТП, в 8 случаях травмы получили 10 человек;

  • проспект Аль-Фараби — улица Набережная: 13 ДТП, в трёх авариях пострадали четыре человека.

Как сообщил старший прокурор отдела формирования правовой информации Костанайского департамента Комитета по правовой статистике и специальным учётам Азамат Жаксыбаев , все обозначенные участки интегрированы в систему 2ГИС в виде графического предупреждения — на карте отображается восклицательный знак и надпись: «Внимание, впереди аварийно-опасный перекрёсток».

Данные будут обновляться ежеквартально

Согласно подписанному меморандуму, информация об опасных участках будет актуализироваться в навигационной системе ежеквартально.

В дальнейшем планируется внедрение функции голосового оповещения о приближении к аварийно-опасному перекрёстку.

Как отмечают в прокуратуре, пилотный проект намерены масштабировать на всю территорию Костанайской области.



