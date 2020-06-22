Пять участников ЕНТ удалены за использование смартфонов в Костанайской области

Единое национальное тестирование стартовало 21 июня и в Костанайской области. Продлится тестирование до 30 июня в обычном формате с соблюдением строгих санитарных ограничительных мер. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования Костанайской области.

Из 4418 выпускников 11-х классов в ЕНТ, согласно поданным заявлениям, планируют принять участие 3195, или 72,3%, выпускников. В первый день тестирования в области свои знания проверили выпускники Житикары, 96 участников получили электронные сертификаты. Все 9 пунктов приема единого национального тестирования располагают необходимыми техническими средствами, оснащены приборами подавления сигналов сотовой связи и металлоискателями. Время проведения тестирования увеличено до 4 часов.

«Впервые участники смогут использовать калькулятор, который каждому будет предоставлен на месте. Контроль на ЕНТ усилен. Все аудитории обеспечены видеонаблюдением с трансляцией в интернет. За тестированием наблюдают специальные мониторинговые группы. Любая попытка использования запрещенных предметов приведет к аннулированию результатов, а участник будет отстранен и не сможет пересдать ЕНТ в текущем году. До 25 августа видео из каждой аудитории будет проверено специалистами, и в случае выявления подобных фактов будет аннулирован не только результат, но и полученный грант. 5 участников удалили 21 июня за использование смартфонов», — отмечают в пресс-службе.

Усилены и санитарные меры. Все абитуриенты пройдут пять этапов дезинфекции — для этого установлены специальные дезинфицирующие туннели и коврики для обработки обуви. После этого участники обрабатывают руки — в пунктах сдачи ЕНТ установили санитайзеры. Сдающим тестирование на входе измеряют температуру тела и выдают маску. Если выявлена температура, то участник сможет сдать тестирование в другой день. В аудиториях количество тестируемых сокращено в два раза, соблюдая дистанцию не менее 2 метров.

Для учеников сельских школ обеспечен подвоз, питание и проживание.

Напомним, пороговый балл поступления в ВУЗы остается прежним — 50 баллов. Для участия в конкурсе на грант в национальные ВУЗы он должен быть не менее 65.

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