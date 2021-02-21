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Пять золотых медалей завоевали учащиеся области на республиканском конкурсе

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Никита Кильдюшкин с гордостью демонстрирует дипломы, награды и медали. Все это результат двухлетеней работы над научным проектом. В этом году на конкурсе республиканских научных проектов его работа по созданию электронной модели логических задач — признана лучшей.

По словам Никиты, созданию проекта пандемия не то чтобы не мешала, но даже и способствовала улучшению.

«Нет, было легко, потому что с научным руководителем можно было созвониться, посоветоваться, узнать. А компьютер всегда есть под рукой. Я просто сидел, программировал. Тем более в третьей четверти нас отправляли на карантин, и у меня было много свободного времени, нельзя было никуда выходить, и одно другому не мешало», — говорит Никита.

Для Томирис Бельжановой, занявшей второе место в конкурсе научных проектов, эта победа особенно дорога. Это первый конкурс такого масштаба для ученицы. Останавливаться на достигнутом она не собирается.

«Мы работали над этим год. Работа заключается в том, что мы создали магнитомер, для того чтобы отслеживать магнитные бури, которые плохо влияют на здоровье человека»,-  говорит Томирис.

По итогам конкурса центр «Дарын» составил рейтинг. Среди регионов Костанайская область на 5 месте. В числе призеров конкурса оказались ребята не только из Костаная, но и районов — Карабалык, Сарыколь и Федоровка.

«В этом году по итогам проектов конкурса 15 проектов учащихся были удостоены призовых мест, среди которых 5 победных золотых медалей пополнили копилку Костанайской области. Мне очень приятно, потому что в прошлом году у нас, к сожалению, не было золотых медалей», — рассказала заместитель директор РНПЦ «Костанай Дарыны Наталья Рябиниа.

Несмотря на впечатляющие результаты, в центре «Костанай дарыны» отмечают, что работать с наступлением пандемии стало достаточно сложно. География конкурсов и олимпиад расширилась, но вопрос подготовки учеников является сложным. Сейчас школьники готовятся к областному отборочному этапу республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам. Пройдет она в дистанционном формате. Победители сформируют сборную команду, которая представит Костанайскую область на уровне республики.

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