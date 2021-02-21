Пять золотых медалей завоевали учащиеся области на республиканском конкурсе

Никита Кильдюшкин с гордостью демонстрирует дипломы, награды и медали. Все это результат двухлетеней работы над научным проектом. В этом году на конкурсе республиканских научных проектов его работа по созданию электронной модели логических задач — признана лучшей.

По словам Никиты, созданию проекта пандемия не то чтобы не мешала, но даже и способствовала улучшению.

«Нет, было легко, потому что с научным руководителем можно было созвониться, посоветоваться, узнать. А компьютер всегда есть под рукой. Я просто сидел, программировал. Тем более в третьей четверти нас отправляли на карантин, и у меня было много свободного времени, нельзя было никуда выходить, и одно другому не мешало», — говорит Никита.

Для Томирис Бельжановой, занявшей второе место в конкурсе научных проектов, эта победа особенно дорога. Это первый конкурс такого масштаба для ученицы. Останавливаться на достигнутом она не собирается.

«Мы работали над этим год. Работа заключается в том, что мы создали магнитомер, для того чтобы отслеживать магнитные бури, которые плохо влияют на здоровье человека»,- говорит Томирис.