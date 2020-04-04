Пятая смерть от коронавируса зарегистрирована в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Еще 25 случаев заболевания коронавирусной инфекцией и 1 летальный случай зарегистрированы в Казахстане: в Нур-Султане — 14, Алматы — 1, Шымкенте — 1, Акмолинской области — 1, Актюбинской области — 3, Алматинской области — 1, Жамбылской области — 1, Карагандинской области — 1,

Кызылординской области — 2.

«Один летальный случай зафиксирован в Акмолинской области», — сообщается в официальной информации.

Всего в стране подтверждено 525 случаев регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане — 216, Алматы — 110, Кызылординской области — 28, Карагандинской области — 27, СКО — 25, Туркестанской области — 23, Атырауской области — 22, Акмолинской области — 20, Шымкенте — 13, Алматинской области — 10, Жамбылской области — 10, Актюбинской области — 10, ВКО — 4, ЗКО — 2, Мангистауской области — 3, Павлодарской области — 1, Костанайской области — 1.

Напомним, ранее сообщалось о четвертом летальном случае в Туркестанской области. Первой жертвой стала жительница Акмолинской области, вторым погибшим оказался астанчанин. Третьим скончавшимся стал 62-летний житель Караганды

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