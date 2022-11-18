Пятеро парней изнасиловали несовершеннолетнюю

Уполномоченная по правам ребенка по Шымкенту Жаннета Жазыкпаева сообщила порталу Elitar.kz подробности изнасилования несовершеннолетней жительницы города пятью парнями, передает Tengrinews.kz.

Жазыкбаева рассказала, что в качестве уполномоченной по правам ребенка она запросила детальную информацию у полиции Шымкента.

Согласно справке, выданной ведомством, заявление от матери девочки о факте насилия поступило в управление полиции Абайского района в августе.

«…08.08.2022 незнакомый парень по имени Ш. 2003 года рождения предложил переночевать у него в квартире, вступил в половой акт, при этом зная, что ей нет 16 лет. Однако только 02.10.2022 данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного в статье 122, ч. 1 УК Республики Казахстан», — сообщила Жазыкбаева.

12 октября были проведены судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы пострадавшей. Сейчас проводится досудебное расследование.

Уполномоченная по правам ребенка также уточнила, что подозреваемые являются уроженцами Шымкента и Туркестанской области 2003-2004 годов рождения.

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