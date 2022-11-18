USD 459.04
EUR 476.44
RUB 7.61
kk ru en
  1. Home
  2. Новости из регионов
  3. Пятеро парней изнасиловали несовершеннолетнюю

Пятеро парней изнасиловали несовершеннолетнюю

az.sputniknews.ru

Уполномоченная по правам ребенка по Шымкенту Жаннета Жазыкпаева сообщила порталу Elitar.kz подробности изнасилования несовершеннолетней жительницы города пятью парнями, передает Tengrinews.kz.

Жазыкбаева рассказала, что в качестве уполномоченной по правам ребенка она запросила детальную информацию у полиции Шымкента.

Согласно справке, выданной ведомством, заявление от матери девочки о факте насилия поступило в управление полиции Абайского района в августе.

«…08.08.2022 незнакомый парень по имени Ш. 2003 года рождения предложил переночевать у него в квартире, вступил в половой акт, при этом зная, что ей нет 16 лет. Однако только 02.10.2022 данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного в статье 122, ч. 1 УК Республики Казахстан», — сообщила Жазыкбаева.

12 октября были проведены судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы пострадавшей. Сейчас проводится досудебное расследование.

Уполномоченная по правам ребенка также уточнила, что подозреваемые являются уроженцами Шымкента и Туркестанской области 2003-2004 годов рождения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Сколько заявок подали костанайцы на участие в молодёжной жилпрограмме
Следующая новость

Выпуск ТВ-новостей — 16.11.22