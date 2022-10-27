Пятерых пропавших пастухов нашли, ещё один в розыске — ДЧС Костанайской области

Пропавших пастухов нашли в Костанайской области

Увеличение количества вызовов на поисково-спасательные работы зафиксировали сотрудники костанайского ДЧС 26 октября. Причиной тому стало ухудшение погоды. За одни сутки спасателей вызывали 6 раз.

«Пять поисково-спасательных работ полностью завершены благополучно. 6 человек были своевременно найдены спасателями во взаимодействии с сотрудниками полиции и местными исполнительными органами», — сообщил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев.

Так в 18:50 в Карасуский районе полиции поступило сообщение о том, что в селе Новопавловка пропали пастухи, работники одного из местных хозяйств, в возрасте 57 и 46 лет. Они пасли стадо в 165 коров, в 75 километрах от села Карасу, и затерялись. По сигналу выехали участковый и оперуполномоченный инспекторы полиции, работники ТОО. Всем вместе пропавших удалось найти за два часа в 40 километрах от районного центра.

«На данный момент у нас остается действующая поисково-спасательная работа. Это, поступило сообщение в 20:45 о том, что в Костанайском районе, Басалинский сельский округ, в районе села Жаксылык, в условиях плохой видимости пропал один человек, пастух», — сообщил Оримбаев.

У пропавшего нет при себе средств связи. Ищут его, опять же, и спасатели, и полицейские, и сотрудники акимата. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, сотрудники ДЧС рекомендуют подготовиться к выходу из населенного пункта, но перед этим просмотреть, не поступили ли на телефон СМС-уведомления об ухудшении погоды.

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