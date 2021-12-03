Пятерым знакам зодиака в декабре предрекли прибыль и богатство

Хорошо могут заработаться копирайтеры, журналисты, писатели, переводчики и представители смежных профессий. Также успех ожидает спортсменов и моделей. Естественно, деньги пойдут в руки не сами по себе, а если приложить к их появлению некоторые усилия.

Повезет и Козерогам. Они смогут получить тайный доход, который не будет облагаться государством. Это возможно, если они что-то продают или сдают. Велика вероятность сделать удачное вложение или найти человека, который поможет зарабатывать.

Скорпионов ожидают прибыль и достаток с помощью купли-продажи квартир и земельных участков, а также продажи недвижимости. Есть вероятность, что представители данного знака займутся торговлей – причем успешно. Можно устроить семейный бизнес или попытаться заработать на своем хобби. Сейчас такие попытки будут успешными.

Выгодным декабрь окажется для Раков. Они смогут заработать на работе. Особенно повезет водителям, кинологам, журналистам. Астролог посоветовала, что, если есть стремление получить прибыль, нужно сейчас навести порядок в бизнесе и финансовой документации.

Львы заработают в сферах, которые приносят удовольствие. Это касается сфер, которые связаны с творчеством. Возможен крупный выигрыш или приз. Есть вероятность крупно монетизировать хобби и творческие занятия.

mk.ru

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