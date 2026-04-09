Пятибалльную систему признали устаревшей, СОР и СОЧ могут отменить





Министерство просвещения Казахстана рассматривает возможность отмены суммативного оценивания за раздел (СОР) и суммативного оценивания за четверть (СОЧ) для учащихся начальных классов. Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, вопрос находится на стадии обсуждения. Поводом для этого стали многочисленные обращения родителей, которые, как отметила министр, нередко вынуждены активно участвовать в выполнении детьми суммативных работ.

Жулдыз Сулейменова пояснила, что СОР и СОЧ изначально создавались как инструмент оценки качества знаний школьников. Однако на практике система не всегда достигает поставленных целей и вызывает вопросы как у родителей, так и у педагогов.

Министр также сообщила, что в настоящее время выявляются случаи продажи результатов оценивания. По ее мнению, подобные факты должны получить правовую оценку.

По словам главы ведомства, во многих странах, где применяется критериальное оценивание, суммативные работы в начальной школе вообще не используются. Именно поэтому министерство рассматривает возможность их отмены для учеников младших классов.

При этом возвращаться к традиционной пятибалльной системе оценок в министерстве не планируют. Жулдыз Сулейменова считает ее устаревшей. Вместо этого в ведомстве изучают различные подходы к оценке знаний с учетом возраста школьников и уровня усвоения учебного материала, а также анализируют возможности использования искусственного интеллекта.

Окончательное решение по вопросу отмены СОР и СОЧ Министерство просвещения планирует принять и озвучить в августе.

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