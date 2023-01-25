Пятиклассник из Костаная восхитил Казнет своей изобретательностью

Самодельный «электрический руль» 11-летнего пятиклассника из Костаная восхитил казахстанский сегмент социальных сетей, передает Tengri LifeStyle. Ролик юного изобретателя набрал почти миллион просмотров.

Многие пользователи в комментариях под публикацией отмечают невероятную находчивость и смекалку казахстанского школьника. Судя по видео, игровой руль мальчишка собрал из подручных средств, коробок.

Ролик собрал 76 тысяч лайков и не менее 1200 комментариев.

«Пацан далеко пойдет», «Тот самый сын маминой подруги», «Будущий инженер», «Такого парня, как минимум, в министерство», «Будущий Илон Маск», — пишут пользователи соцсети под постом.

Как рассказала нашему изданию мама мальчика, Сандугаш Адаева, семья проживает в Костанае. На видео ее сын — Дияр, ему 11 лет и он учится в пятом классе. Мальчишка обожает изобретать и придумывать что-то, чем поражает остальных членов семьи. Сандугаш вместе с супругом воспитывает четверых детей, Дияр второй по старшинству.

«Я по профессии учитель, сейчас в декрете с младшей дочкой, ей 11 месяцев. Самому старшему сыну 17 лет, далее идет Дияр, ему 11, есть еще одна дочка, ей 8 лет. На Новый год сестра с зятем подарили Дияру ноутбук, он очень хотел к нему игровой руль. Но я, увидев цены, поняла, что это нам пока не по карману. Поэтому отказала ему. Но он не расстроился, а решил придумать свой руль. У него очень хороший, легкий характер», — отмечает мама ребенка.

По ее словам, мальчик собрал руль буквально из подручных средств, из коробок и проводов и компьютерных мышек. Судя по ценам, игровые рули можно найти в среднем от 30 тысяч тенге.

«Муж помог ему с коробками. Он буквально за день собрал это устройство. Оно в рабочем состоянии. Дияр всегда что-то выдумывает интересное. А еще он обожает машины», — добавляет мама.

Мальчишка учится на четверки и кроме автомобилей, оказалось, любит печь, с удовольствием готовит для своих родных пироги и торты. Интересно, что пока мальчишка мечтает стать в будущем директором одного из казахстанских банков. Однако, пока, он, конечно, еще точно не определился с будущей профессией.

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