Пятиклассник спас четверых детей из горящего дома в Костанае

25 декабря в 11:36 в службу 101 поступил звонок о пожаре на территории
дачного общества «Садовод» в Костанае.
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Очевидец сообщил о том, что горит дачный дом. К моменту прибытия пожарных подразделений жилое строение, в котором проживали шесть человек, оказалось охвачно огнем на площади 60 квадратных метров. Огонь распростанился по перекрытиям крыши и внутри жилых помещений. В доме никого не было.
В этот день учащийся 5 класса средней школы № 22 Костаная Олег Пирог, проживающий в дачном обществе «Садовод», играл на улице и увидел густой дым из соседнего дачного дома. Олег знал, что здесь проживает многодетная семья и несовершеннолетние дети, старшей девочке 8 лет, а младшей всего 2 года.
Не дожидаясь приезда пожарных, он через окно проник вовнутрь задымленного помещения, и рискуя собственной жизнью, поочередно вынес на улицу четверых детей.
В это время родителей в доме не было, затопив печь они ушли в магазин. До их прихода спасенные дети находились у соседей. В госпитализации не нуждаются.
На месте происшествия работали четыре единицы техники, 17 человек личного состава службы пожаротушения и другие экстренные службы города. Огнеборцы вынесли из горящего дома два газовых баллона.
Спасатели локализовали пожар в 12:07, устранив угрозу распространения на соседние дачные участки. В 12:28 возгорание ликвидировано.
Предположительная причина пожара — неправильная эксплуатация печного отопления.
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