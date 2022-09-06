Пятилетнюю девочку насиловал тренер по каратэ

Об этом фонду «НеМолчиКЗ» сообщила тетя ребенка.

Женщина заявила, что в Актау ее 5-летнюю племянницу неоднократно насиловал и развращал тренер во время тренировок. Мама девочки обнаружила, что с ребенком что-то не так, и после расспросов узнала чудовищную правду, передает Экспресс К со ссылкой на публикацию фонда в Instagram.

В фонд также позвонила сама мама ребенка и обратилась за помощью. Она заявила, что 19-летний тренер неоднократно совершал в отношении ее малолетней дочери насильственные действия сексуального характера и развратные действия прямо во время тренировок.

«Научил девочку не рассказывать родителям, сказал, что это их секрет и тайна, и девочка четко следовала инструкциям тренера», — сообщает Дина Смаилова.

Ребенок занимается в центре с сентября 2021 года. Родители предполагают, что это продолжалось последние 3—4 месяца.

«Речь идет о чемпионе мира по ашихара-каратэ в 18 лет, который тренирует детей с сентября 2021. Дети и родители очень любят этого тренера, он сумел расположить всех таким образом, что дети полностью доверяют ему», — пишет источник.

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