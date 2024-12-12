Ночью на западе, севере Костанайской области небольшой снег, низовая метель.

Днем на западе, севере, юге области снег, низовая метель, гололед.

Ветер юго-западный, южный 15-20, днем на западе, севере, юге области порывы 23 м/с Температура воздуха ночью 5-10, на востоке области 13, днем 0-5, на востоке области 8 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный, южный

15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 2-4 мороза.

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