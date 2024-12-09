Сегодня на совещании в городском акимате обсудили вопрос подготовки Костаная к Новому году. Заместитель акима Мажит Шуленов в своем докладе сообщил, что главную новогоднюю ёлку запланировано зажечь 21 декабря в 18.00. Однако, дату зажжения всё же решили пока оставить открытой.

На новогоднее оформление Костаная затратили около 80 милллионов тенге, эта сумма не сильно отличается от прошлогодней. В этом году принято решение установить елки сразу в пяти локациях. Самую большую 23-метровую установят на центральной площади, а чуть поменьше в микрорайоне «Аэропорт», на территории «Бульвара молодежи» и возле «Жастар сарайы». Новой локацией стал микрорайон Кунай, там будет 22-метровая елка. Всех их планируется зажечь одновременно 21 декабря в 18 часов вечера. Это суббота.

«Зажжение главной ёлки возле областного акимата в прошлом году было в пятницу. В комментариях люди писали, что неудобно — из школы дети не успели, родители на работе», — сказал Мажит Шуленов.

Глава города Марат Жундубаев поручил этот вопрос изучить с учётом возможностей организаций образования и долгосрочного прогноза погоды.

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