Костанайские спасатели ведут поисково-спасательные работы. В одном из крестьянских хозяйств в 5 км от села Славенка Карабалыкского района мужчина 1987 года рождения отправился на поиски скота и перестал выходить на связь.

Обеспокоенный работодатель обратился за помощью в полицию. Поиски ведутся с 5 ноября, задействованы спасатели, сотрудники полиции, МИО, пограничная служба, волонтеры, а также кинологический расчет и беспилотный летательный аппарат.

ДЧС Костанайской области напоминает жителям о важности соблюдения мер безопасности, особенно в условиях переменчивой осенне-зимней погоды.

Вот несколько основных рекомендаций:

1. Планируйте маршрут и предупреждайте близких.

2. Одевайтесь по погоде и берите с собой запасные вещи.

3. Не забывайте про средства связи и навигации.

4. Берите с собой минимальный запас продуктов и воды.

5. Соблюдайте осторожность в незнакомой местности.

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