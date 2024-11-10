Костанайские спасатели ведут поисково-спасательные работы. В одном из крестьянских хозяйств в 5 км от села Славенка Карабалыкского района мужчина 1987 года рождения отправился на поиски скота и перестал выходить на связь.
Обеспокоенный работодатель обратился за помощью в полицию. Поиски ведутся с 5 ноября, задействованы спасатели, сотрудники полиции, МИО, пограничная служба, волонтеры, а также кинологический расчет и беспилотный летательный аппарат.
ДЧС Костанайской области напоминает жителям о важности соблюдения мер безопасности, особенно в условиях переменчивой осенне-зимней погоды.
Вот несколько основных рекомендаций:
1. Планируйте маршрут и предупреждайте близких.
2. Одевайтесь по погоде и берите с собой запасные вещи.
3. Не забывайте про средства связи и навигации.
4. Берите с собой минимальный запас продуктов и воды.
5. Соблюдайте осторожность в незнакомой местности.
Свидетельство о постановке на учет отечественного теле-, радиоканала Радиоканал «Алау» №KZ85VJB00000171 от 07.06.2017 г. г.Астана. Свидетельство о переучете отечественного теле-, радиоканала Телеканал "Алау" №KZ69VJB00000168 выдано 29.05.2017 г. г.Астана. Номер и дата первичной постановки на учет № 1031 от 17.03.1993 г.