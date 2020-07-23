Пятый класс пожарной опасности. В Костанайской области тушат природные пожары

На территории Костанайской области продолжается борьба с природными пожарами, сообщает пресс-служба ДЧС.
В Карабалыкском и Амангельдинском районах на территории лесных хозяйств зафиксирован 5-й класс пожарной опасности. Произошло загорание сухой травы и лесных околков на общей площади 217,8 га. Причина пожаров устанавливается, жертв и пострадавших нет. Благодаря грамотным и решительным действиям бойцов, пожары удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.
В ликвидации задействованы силы службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области области», добровольные противопожарные формирования, работники КГУ и крестьянского хозяйства — всего 72 человека и 11 единиц техники.
«Как уже говорилось ранее, природные пожары на территории Костанайской области возникают из-за сохраняющейся жаркой погоды и человеческого фактора. Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области убедительно просят жителей придерживаться всех мер пожарной безопасности. В случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщать по телефону «101» или «112», — сообщили в ДЧС.
COVID-2019 в Казахстане
76799 - зарегистрированно
48220 - выздоровевших
585 - летальных случаев
2123 - в Костанайской области