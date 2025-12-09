Пятый полигон для вывоза снега
В Костанае ввели в эксплуатацию новый снегоприемный полигон в районе аэропорта по улице Шақшақ Жәнибек батыра. Теперь в областном центре работают уже пять таких площадок. Ранее самосвалы вывозили снег на четыре полигона, расположенные в районе КСК, возле железнодорожного переезда, в жилом массиве «Дружба», а также вдоль дороги на «северную» свалку ТБО.
Полигонов не хватало — снег разгружали у обочин
По словам заведующего сектором отдела ЖКХ акимата Костаная Станислава Лобанского, в прошлые зимы существующих полигонов не хватало.
Он отметил, что вывозить снег на полигоны могли не только подрядные организации, но и частные лица, а также предприятия всех форм собственности. В результате площадки быстро заполнялись, и фиксировались случаи, когда снег начали высыпать вдоль проезжей части. Новый полигон должен снизить нагрузку на имеющиеся площадки и уменьшить такие нарушения.
Весовой контроль на всех полигонах
Еще одно новшество сезона — установка контрольно-весовых пунктов на всех снегоприемных полигонах. Теперь каждый самосвал, привозящий снег, обязан проходить через весы. Стоимость одной установки вместе с программным обеспечением превышает 15,5 млн тенге, оборудование подрядчики приобрели за счет собственных средств.
Система фиксирует вес загруженного автомобиля и его госномер, данные автоматически передаются в службу «Айкомек». В дальнейшем эти сведения будут прикладываться к актам выполненных работ и подтверждать фактический объем вывезенного снега. Это позволяет исключить случаи завышения объемов и гарантирует оплату услуг «по факту».
Сколько денег и снега
Обслуживание Костаная в зимний период обеспечивают пять подрядных организаций. В этом году на эти цели выделено 5 млрд 778 млн тенге, из них около 2 млрд 300 млн предусмотрено именно на зимнее содержание города.
С начала года, включая сентябрь, когда Костанай неожиданно накрыл ранний снегопад, на полигоны уже вывезено порядка 440 тысяч кубометров снега.
Диспетчерский контроль на новом полигоне
На новом полигоне в районе аэропорта сейчас дополнительно утепляют рядом расположенное помещение, где разместится диспетчер. Он будет контролировать процесс приемки и взвешивания самосвалов, а также работу контрольно-весового комплекса, чтобы все данные по вывозу снега фиксировались корректно и в режиме реального времени.
