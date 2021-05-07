Пётр Фролов — Память о Великой Отечественной войне

Фролов Петр Трофимович (1914 -1985) , мой папа. Прошёл войну. защищая Родину. Состоял в штабе авиационного транспортного полка.Кавалер ордена Отечественной войны, кавалер ордена Красной звезды, также награждён медалями и грамотами. В послевоенное время работал директором и учителем в сельской школе Фёдоровского района. Нравственный стержень давал папе право учить детей, быть идеалом для многих. Жизнь прожил достойно. Я очень горжусь своим отцом. Я живу сегодня, сверяя по нему каждый свой шаг. Папа не ушёл с последним дыханием, он в моей памяти навечно. «Прости!-я в тишине произношу.- Прости, что добротой твоей беспечно Дышала так, как воздухом дышу. И это, мне казалось, будет вечно.»

Волосян Н.П., учитель школы/лицея 2 г. Костанай.

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