ПКСК не показывают отчёты жильцам домов, ссылаясь на коммерческую тайну — Г.Нурмухамбетов

Гостем информационной площадки РСК стал первый заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов. В повестке встречи вопрос внедрения объединений собственников имущества и простых товариществ в Костанайской области.

По словам Гауеза Нурмухамбетова, жильцы чаще всего создают «простые товарищества», поскольку не требуется регистрация в органах юстиции. На сегодня в области зарегистрировано 111 ОСИ и 2340 простых товариществ. Всего по области действует 130 ПКСК и КСК. По закону все действующие ПКСК обязаны передать совету многоквартирного жилого дома по акту приема передачи все имеющиеся документы связаные со строительство, содержанием многоквартирных домов.

«Стоит отметить, что жильцы сами могут определять тариф, как использовать нежилые помещения. Главное преимущество новой формы правления — это прозрачность ведения поступлений. Жильцы смогут видеть сколько накоплено средств и на что они потрачены. У жильцов есть возможность заработать на сдаче в аренду нежилых помещений», — отметил заместитель акима области.

Гауез Нурмухамбетов привел несколько примеров работы ОСИ и ПТ. Пример внедрения ОСИ в доме 158 по улице Баймагамбетова. Там жильцы смогли получить доход от аренды подвального помещения, также заработали на установке фильтра воды и получили доход от рекламного баннера.

Еще один пример привел заметитель акима. Дом 405/1 по улице Каирбекова. Удалось решить проблему, которая раньше силами ПКСК никак не решалась — в подвале откачали воду. Жильцы сами регулируют размер ежемесячных сборов.

«Создание ОСИ и ПТ — это требование закона. Старые формы правления ПКСК и КСК не показывают отчёты жильцам домов, объясняя это коммерческой тайной. Тем самым жильцы не знают сколько средств было накоплено и израсходовано на их дом. Также иммется ряд жалоб от жильцов на некачетвенную работу ПКСК», — подчеркнул Гауез Нурмухамбетов.

Новые формы ОСИ и ПТ могут показать сколько средств имеется на счету, сколько средств израсходовано на дом, жильцы сами находят подрядные организации для проведения работ и оплачивают их согласно договорам.

ПКСК перестанут существовать с 1 июля 2022 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.